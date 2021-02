Lancia dalla bici tre involucri di droga, intercettato dalla polizia

Nella tarda mattinata di lunedì, in Via Cairoli, le volanti hanno proceduto alla identificazione di A.O., cittadino nigeriano del '90 il quale, alla vista della pattuglia, si è disfatto, lanciandoli via, di tre involucri. Gli agenti, dopo averli recuperati, hanno accertato che i sacchettini contenevano mezzo grammo di cocaina.

L'uomo, che aveva a suo carico alcuni precedenti, regolare sul territorio nazionale, veniva quindi sottoposto alle procedure per la sue esatta identificazione e, quindi, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.