Ladro in fuga dall'abitazione di una 83enne, figli chiamano il 112: arrestato 22enne

Intorno alle 21 di lunedì, i figli di una 83enne residente a Vicenza, in strada delle Cattane, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver notato una persona uscire dall'abitazione della madre in maniera frettolosa.

I carabinieri arrivati sul posto a seguito della chiamata si sono subito attivati per bloccare il malvivente che è stato rintracciato poco dopo al centro commerciale Auchan.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 60 euro, oggetti in oro ed un orologio Rolex, in precedenza sottratti dall’abitazione dell’anziana, refurtiva che dopo il riconoscimento le veniva restituita.

Per il ladro in fuga sono quindi scattate le manette. Si tratta di Gabriel Constantin Razaila, 22enne, di nazionalità rumena, senza fissa dimora nel territorio nazionale, arrestato in flagranza per furto aggravato in abitazione,.