Ladro di biciclette e “rider dello spaccio”, espulso dall'Italia

Appena scarcerato, martedì, la polizia lo attendeva fuori dal carcere di San Pio X a Vicenza. La libertà è durata poco per B.E., albanese di 40 anni irregolare in Italia: è stato nuovamente accompagnato in questura e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione.

L’uomo è stato infatti espulso dal territorio nazionale e immediatamente scortato presso il centro per rimpatri di Bari, da dove sarà presto rimpatriato nel suo Paese d’origine.

Era irregolare in Italia e si era evidenziato nel tempo per i numerosissimi precedenti penali. Di lui se ne hanno le prime tracce nel 2016, periodo in cui ha iniziato a dimorare a Vicenza, vivendo di espedienti e senza una fissa dimora. L’uomo ha iniziato a farsi notare dalle Forze dell’Ordine nel 2020 quando è stato sanzionato per la violazione delle misure anti-covid. Da quel momento ha iniziato a dedicarsi ai furti di biciclette, motivo per cui è stato arrestato in diverse occasioni. Nel 2021 è stato nuovamente arrestato e condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Scarcerato dopo qualche mese con obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria, ha continuato a dedicarsi al furto di biciclette quasi fosse una professione, più volte, infatti era stato trovato e denunciato per possesso di tenaglie e grimaldelli, utilizzati per i furti da lui perpetrati: ultimo in ordine di tempo nel mese di luglio 2024 quando è stato arrestato in flagranza di reato per furto di bicicletta e resistenza a pubblico ufficiale, da un agente di polizia che si trovava libero dal servizio e che in passato aveva prestato servizio proprio alla squadra volanti della questura di Vicenza.