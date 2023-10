Ladri trasfertisti scoperti dopo un furto da 60mila euro

Lotta alla criminalità, ennesima operazione della Squadra mobile di Padova di contrasto ai reati predatori. Gli agenti della sezione "Reati contro il Patrimonio" il 26 ottobre hanno individuato i componenti di una banda dedita a furti in appartamento. Sulla base delle prove indiziarie raccolte in relazione ad un furto commesso in via Alicorno a Padova a fine gennaio 2023, in cui sono stati sottratti valori, monili ed orologi per un valore di circa 60mila euro, e due tentati furti verificatisi a Malo (Vicenza) il giorno successivo non portati a termine dagli stessi ladri per non aver trovato nulla di interesse da asportare in un caso e per essere stati sorpresi sul fatto all’interno dell’abitazione da un domestico nell’altro, il gip del tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura, ha disposto l'obbligo di dimora a carico di un 33enne romano, indagato in concorso con altri 3 complici, anche loro romani, di 20, 22 e 25 anni, tutti di etnia rom, nei cui confronti sono state disposte ed eseguite delle perquisizioni. Il 33enne, di cui in un primo momento si sono perse le tracce, è stato controllato e riconosciuto giovedì scorso, durante un controllo, dai poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Frosinone.