Ladri alla Fiera del Soco: rubata una marmitta

Ladri in azione, di nuovo. Nella serata di sabato 10 settembre, in un parcheggio nelle vicinanze della Fiera del Soco, a Grisignano, una Golf Gti è stata letteralmente fatta ai pezzi da alcuni malintenzionati. Ma non si tratta di un caso isolato. È giunta infatti redazione la segnalazione di una persona che racconta di un fatto analogo, capitato nello stesso posto, ma il giorno seguente, domenica 11 settembre.

«Alla nostra macchina hanno tagliato e rubato la marmitta – racconta Natasa Bijelac -. Dopo due anni di attesa siamo andati alla fiera, con tanta gioia e tante aspettative, lasciando la nostra macchina nel parcheggio a pagamento, pensando che ci fosse qualche tipo di controllo in quanto avevamo visto un paio di persone con gli giubbotti alta visibilità. Dopo circa tre ore siamo tornati a prendere la macchina, e una volta accesa c'era un tale rumore che ci siamo spaventati. In quel momento mio marito si è accorto che ci mancava l'intero scarico, compreso il catalizzatore. Dopo essere andati dal gestore del parcheggio e dalla polizia, ci siamo resi conto che in realtà nessuno può aiutarci, e che tutti dicono di non essere responsabili. Ma il danno e fatto. La nostra Bmv Oldtimer e stata danneggiata, la paura che abbiamo non ci porterà più a questa fiera».