Ladra incinta rincorsa dai residenti: cacciaviti nascosti nel reggiseno, arrestata

Nel pomeriggio di sabato, in via Minghetti e via Legione Antonini le Volanti hanno arrestao P. S., 27enne, croata residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora.

La giovane, incinta, è stata inseguita da alcuni residenti che l'avevano notata uscire da un condominio, è stata poi immobilizzata dagli agenti che, dopo le prime verifiche, e dopo aver recuperato lungo la via di fuga tutta la refurtiva (diversi monili e preziosi), l'hanno portata in Questura. Qui, dopo accurata perquisizione, gli agenti hanno scoperto che nascondeva, all'interno del reggiseno, alcuni cacciaviti e "strumenti del mestiere".

La giovane, che si è introdotta in almeno due appartamenti, non è riuscita a portare a termine il colpo grazie alla prontezza di testimoni e residenti i quali, dopo aver contattato il 113 senza mai perdere di vista la ladra, hanno consentito alla Polizia di acciuffarla.

La donnacome disposto dall'autorità giudiziara è stata portata in carcere a Venezia, in attesa della convalida dell'arresto fissata per la giornata di lunedì.