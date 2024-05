Centro estetico in casa e non era nemmeno abilitata: denucia e sequestro del laboratorio

Priva di qualsiasi titolo abilitante e non iscritta ad alcun ordine professionale, operava clandestinamente in casa propria, dove aveva creato un laboratorio estetico completo di lettino, luci e attrezzatura professionale. Attirava clienti tramite il passaparola, proponendo trattamenti di filler a base di lidocaina e acido ialuronico di sodio, sostanza tipicamente utilizzata nel settore della medicina estetica per il trattamento delle rughe e la cura degli inestetismi del viso oltre ai classici trattamenti estetici. Tali trattamenti, effettuati in condizioni igieniche precarie, hanno causato effetti collaterali.

È quanto scoperto dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Vicenza. L’intervento ha portato al sequestro del laboratorio estetico e degli strumenti utilizzati nonché alla denuncia della responsabile per esercizio abusivo della professione medica.

Durante il controllo nell'abitazione dell'estetica abusiva, sono state rinvenute fiale e siringhe precaricate contenenti acido ialuronico di sodio e lidocaina cloridrato, insieme ad altra attrezzatura per trattamenti estetici e un’agenda con i dettagli delle numerose clienti, prova dell’attività economica non dichiarata.

I prodotti di medicina cosmetica e le siringhe sono stati sottoposti immediatamente a sequestro probatorio. Inoltre, l’estetista abusiva è stata denunciata per esercizio abusivo della professione e sanzionata con una multa da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 3.614 euro.

L’operazione di servizio sottolinea il costante impegno delle Fiamme gialle nella lotta contro le pratiche abusive e pericolose che possono portare a gravi rischi per la salute dei cittadini nonché alla tutela dei professionisti onesti che svolgono quotidianamente il loro lavoro nel pieno rispetto delle normative igienico sanitarie e tributarie e a tutela di pazienti e avventori degli studi professionali.