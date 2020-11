La lunga notte dello scassinatore principiante: arrestato dopo 4 tentativi falliti di furto

La sera di sabato, un equipaggio dei carabinieri ha arrestato A.C., italiano 45enne, pregiudicato, per tentato furto aggravato continuato in danno di differenti esercizi commerciali a Bassano. La segnalazione al 112, è giunta da un cittadino che, per caso, ha visto un uomo armeggiare con degli strumenti da scasso, sulla porta dell’esercizio pubblico “Croce Azzurra Padova”.

Non riuscendo nell’intento, l’uomo ha attraversato la strada e si è diretto verso altri esercizi commerciali e studi professionali al civico 4 di via Lusiana, dove anche qui ha cercato di forzare la porta dello stabile utilizzando nuovamente gli attrezzi da scasso in suo possesso ma, pur danneggiandola, non è riuscito ad aprirla.

Immediatamente dopo, il 45enneha provato la stessa alla porta accanto, precisamente quella posta al civico 2 della stessa via, presso il centro di assistenza autorizzata “Samsung” all’insegna “Electronic Service” dove, non riusciva ad accedere. Quindi, si è diretto presso il centro estetico di Viale Vicenza “Sun Express” dove nuovamente tentava di forzare la porta di accesso al locale senza riuscirvi.

L’equipaggio, nel frattempo, ha colto in flagranza di reato l’uomo nei pressi dell'ultimo negozio. Il ladro, istintivamente, ha tentato di disfarsi di un cacciaviti di grosse dimensioni ed un coltello da cucina gettandoli in un contenitore per i rifiuti. I militari, hanno arrestato l’uomo e recuperato i due oggetti.