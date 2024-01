L'influenza suina preoccupa, casi a Vicenza e in Sardegna

Tre persone originarie dell'Ogliastra, in Sardegna, sono ricoverate in gravi condizioni presso l'ospedale di Lanusei per una forma di infezione respiratoria acuta dovuta al virus A/H1N1. Come riporta l'Istituto superiore di Sanità, questo nuovo virus influenzale differisce dalla tipica influenza suina perché può trasmettersi da uomo a uomo, "forse per i suoi segmenti genici umani". I pazienti ricoverati sono tutti uomini e presentano quadri clinici delicati: un 60enne, e un altro di 45 anni sono intubati in condizioni giudicate critiche, mentre il terzo è attualmente sottoposto a ventilazione meccanica.

La Sardegna non sarebbe la sola regione a registrare contagi da A/H1N1: sarebbero cinque i casi accertati di influenza suina: tre uomini e due donne di età compresa fra i 48 e 70 anni, tutti in condizioni delicate solo pochi giorni fa sono stati ricoverati in rianimazione al San Bortolo per una polmonite interstiziale e conseguente insufficienza respiratoria.

Virus influenzale A/H1N1: sintomi e modalità di contagio

Come spiega l'Iss, il virus A/H1N1 "è il risultato di una combinazione di due virus dell’influenza suina che contenevano geni di origine aviaria e umana", la cui comparsa è stata osservata a partire dagli anni '50. Come anticipato, esso può trasmettersi da uomo a uomo secondo modalità simili a quelle di trasmissione della normale influenza stagionale.

Anche i sintomi sono del tutto simili a quelli della normale influenza: febbre, problemi respiratori, male di gola e mal di testa, dolori muscolari, brividi e affaticamento. Tra la sintomatologia che non corrisponde a quella dell'influenza "classica" sono stati osservati anche episodi di vomito e/o diarrea.

Come precisa l'Iss, è da escludere che il contagio da A/H1N1 possa avvenire mangiando prodotti a base di carne di maiale, mentre in passato sono stati osservati diversi casi di persone contagiate in seguito al contatto con suini infetti.