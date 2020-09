L'appartamento brucia e si lanciano dal 2° piano: mamma e figlio in ospedale, gravissimo il padre

La mamma, con in braccio il figlio di un anno, sarebbe caduta su un materasso che avrebbe attutito il colpo mentre il padre del bambino si è schiantato sull'asfalto riportando gravi ferite. Secondo una prima ricostruzione, i tre si sarebbero lanciati da un appartamento al secondo piano di una palazzina in via 29 aprile a Schio dopo che un incendio, per cause in corso di accertamento, si è propagato all'interno della casa.

Il terribile incidente è avvenuto domenica poco prima delle 18. Sul posto è intervenuto il Suem, che ha portato la donna e il piccolo in ospedale - a quanto sembra non sarebbero in pericolo di vita - e l'elisoccorso per il trasporto dell'uomo in ospedale in condizioni gravissime. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.