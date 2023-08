Jeep distrutta dalle fiamme nel parcheggio della casa di riposo,

Alle 16:45 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Sossano nei pressi di una casa di riposo per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza (il distaccamento di Lonigo impegnato su un altro soccorso) hanno spento le fiamme della Jeep Renegade, evitando la propagazione delle fiamme alle piante del viale alberato. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.