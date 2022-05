Iva non versata, scatta il sequestro preventivo per 550mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip nei confronti di una società, operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione con sede in provincia di Vicenza, e del proprio amministratore, residente nel padovano, per un valore complessivo di oltre 550mila euro.

In particolare, dagli accertamenti ispettivi è emerso che la società, con riferimento alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per l’anno d’imposta 2018, non aveva provveduto a versare l’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, ossia l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione 2019; per di più, l’amministratore unico della stessa non aveva risposto alle richieste di chiarimenti del Fisco.

Con l’attività investigativa svolta dalle fiamme gialle sono stati cautelati i saldi attivi di 9 rapporti finanziari per un valore complessivo di 50.036,22 euro e la quota parte di 497.442,72 euro relativa ad 1 fabbricato di civile abitazione e 1 terreno, riconducibili alla società destinataria del provvedimento e al suo rappresentante legale che dovrà ora rispondere del reato di “omesso versamento di IVA”.