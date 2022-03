Negozi non a norma in termini di sicurezza e salute: sospese due attività cinesi

Nella mattinata di martedì, il personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza in collaborazione con i militari della stazione di Longare hanno effettuato un'ispezione in due negozi gestiti da cinesi. Ispezione che ha rilevato numerose anomalie dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Per le due attività, la prima dedita alla vendita di bigiotteria e chincaglieria con sede a Longare, gestita da un 34enne cinese residente fuori provincia, e la seconda con sede a Montegalda, dedita alla vendita di accessori, articoli da viaggio, il cui amministratore unico è un 45enne cinese, è scattata la sospensione dell'attività.

Sospesi inoltre dal lavoro quattro dipendenti ai quali non era stata fatta alcuna formazione e nei confronti dei titolari sono state elevate 15 sanzioni in materia di sicurezza per un totale di 92.000 euro.