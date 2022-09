Banditi fanno irruzione nella sala slot

Svaligiata la sala slot. Nella prima mattina di domenica 11 agosto, poco prima delle 6, alcuni banditi hanno fatto irruzione all’interno dell’Admiral Club di Costabissara, facendo man bassa del denaro custodito all’interno delle slot machine.

Come spiegano i carabinieri di Thiene, che sono al momento al lavoro per risalire ai colpevoli, per introdursi nel locale i malviventi avrebbero effettuato un’effrazione alla porta, con l’allarme fumogeno che è scattato immediatamente, anche se non è servito a impedire ai ladri di svolgere il loro lavoro. Le telecamere non sono ancora state visionate, e potrebbero rivelarsi fondamentali nel risalire all’identità dei banditi.

Non ci sono ancora notizie sull'entità del bottino, ma a quanto pervenuto dai carabinieri il locale sarebbe, almeno in parte, assicurato.