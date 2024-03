Irregolarità nella gestione dei dipendenti e delle norme di sicurezza, maxi-sanzione a un ristorante

I carabinieri di Thiene, durante serata del 29 marzo, hanno effettuato mirati servizi di controllo straordinario del territorio al fine di esercitare attività preventiva nei confronti dei reati contro il patrimonio e verificare, a tutela dei cittadini e della salute pubblica, il rigoroso rispetto delle norme igieniche. I servizi si sono articolati in diverse aree di interesse sul territorio con epicentri localizzati nei comuni di Dueville, Thiene, Breganze, Chiuppano e Sandrigo.

Durante questi servizi, dove sono state impiegate sette pattuglie, tra cui elementi di reparti specializzati dei carabinieri dei NAS di Padova e dei NIL di Vicenza. I militari operanti, dopo il controllo in un ristorante, hanno denunciato una persona all’Autorità Giudiziaria per mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; mancata formazione generale e specifica di 10 lavoratori dipendenti; mancanza visite mediche di 9 dipendenti; uso di impianto di sorveglianza senza preventiva autorizzazione. Al gestore del locale sono state elevate ammende per totale pari a 33.443 euro e riscontrate inadeguatezze nei requisiti igienico sanitari strutturali, con segnalazione a competente Autorità Sanitaria, per le successive prescrizioni.