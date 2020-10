Travolto dalla propria auto: muore cacciatore

Dramma mercoledì mattina a Colceresa, sulla zona collinare della frazione di Molvena. Egidio Xausa, pensionato di 82 anni, è morto per "sindrome da schiacciamento" causata dalla sua auto. La vettura ha infatti travolto l'uomo che è deceduto sul colpo.

Nato nel 1938, Xausa era un ex ristoratore con la passione della caccia. Secondo una prima ricostruzione, verso le 9:30 l'anziano aveva parcheggiato l'auto in pendenza in via Parisoni, una zona collinare e si sarebbe posto nel retro della vettura per aprire il baule. Il veicolo si è però mosso, scendendo dal pendio e travolgendo l'uomo.

L'allarme è stato dato da un conoscento che si trovava sul posto, dove è arrivata un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Per l'anziano, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.