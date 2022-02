Investita sulla strisce, in ospedale una 17enne

Incidente oggi pomeriggio, venerdì 18 febbraio, in viale Degli Alpini a Creazzo. Verso le 14:30, per cause in corso di accertamento, un'auto ha investito sulle strisce pedonali una ragazza di 17 anni.

La giovane era da poco scesa da una corriera quando è stata travolta da una Fiat 500.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha portato la 17enne al pronto soccorso in codice giallo. I rilievi sono stati fatti dalla polizia locale.