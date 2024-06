Investimento tra le stazioni di Grisignano e Vicenza: circolazione ferroviaria in tilt

Martedì mattina, poco dopo le 12, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per l'investimento di una persona tra Grisignano e Vicenza. Sul posto è intervenuta l'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Solo intorno alle 14.20 la circolazione è ripresa in maniera graduale

Trenitalia riferisce che i treni Alta Velocità coinvolti, hanno subito cancellazioni e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Eurocity sono stati soggetti a limitazioni mentre i regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni, sostituzioni con bus tra Vicenza e Padova e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Alcuni convogli sono stati instradati.

In particolare:

Il treno FR 9736 Venezia Santa Lucia (13:48) - Milano Centrale (16:15) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9740 Venezia Santa Lucia (14:48) - Milano Centrale (17:15).

Il treno FR 9733 Milano Centrale (14:15) - Venezia Santa Lucia (16:42) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9735 Milano Centrale (14:45) - Venezia Santa Lucia (17:12).

Il treno EC 309 Chiasso (9:02) - Venezia Santa Lucia (12:42) oggi termina la corsa a Verona Porta Nuova.

I passeggeri:

• diretti a Vicenza possono proseguire con il treno R 3613 Verona Porta Nuova (12:22) - Venezia Santa Lucia (13:50);

• diretti a Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia possono proseguire con il treno EC 311 Zürich Hauptbahnhof (7:33) - Chiasso - Venezia Santa Lucia (14:42).