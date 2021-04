Pedone investito da un'auto e lasciato per strada: è caccia al "pirata"

Una persona, di cui non sono ancora fornite le generalità, nel pomeriggio di mercoledì è stata vittima di un incidente a Zugliano, in via Roma. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità il pedone è stato travolto da un'auto che che dopo aver colpito il pedone non si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Bortolo in codice rosso.

Allertati anche i carabinieri sono ora alla ricerca del "pirata" della strada.