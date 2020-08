Investe una ciclista e scappa

Individuato e denunciato il responsabile di un incidente stradale dileguatosi senza prestare soccorso.

Le indagini venivano avviate a seguito dell’incidente stradale verificatosi nella serata del 27 agosto 2020, a Noventa Vicentina in via dell’Artigianato, nel corso del quale l’82enne mentre si trovava alla guida dell’autovettura di proprietà, tamponava il velocipede condotto da una 56enne, residente in paese, che a seguito dell’urto cadeva a terra senza essere soccorsa dall’anziano che si dileguava velocemente dal luogo dell’evento.

La ciclista, immediatamente soccorsa, veniva trasportata presso l’Ospedale Civile di Noventa Vicentina dove le venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in gg. 30 s.c.

Mentre i militari della Stazione di Campiglia dei Berici procedevano ai rilievi dell’incidente, i militari della Stazione di Noventa Vicentina monitoravano il sistema di videosorveglianza comunale che consentiva di individuare l’autovettura e di risalire all’identità del conducente.

Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura di Vicenza valutare i rispettivi provvedimenti nei confronti del responsabile al quale, nel frattempo, è stata ritirata la patente di guida.

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Campiglia dei Berici, il 28 agosto 2020 denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per i reati di fuga a seguito di incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso e lesioni personali colpose, A.B, 82enne, residente a Noventa Vicentina.