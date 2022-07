Investe motociclista e fugge: rintracciato e denunciato

I militari del NOR - Sezione Radiomobile, a conclusione di una rapida attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 37enne di Cassola, per non aver prestato soccorso ad una persona ferita in incidente stradale.

L’indagine è scaturita in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla SR 245, a Rosà, esattamente in via G. Garibaldi, all’altezza dell’intersezione stradale con la via Segafredo, poco dopo mezzogiorno dello scorso 21 giugno, nel corso del quale un 17enne di Altivole, nel trevigiano, a bordo del proprio motociclo, era rimasto a terra ferito.

Dalle prime informazioni acquisite sul luogo dell’evento, era emerso che il conducente di una Bmw di colore bianco, subito dopo aver provocato l’incidente stradale, si era dileguato per le vie limitrofi, omettendo di prestare il dovuto soccorso al giovanissimo motociclista che, nel frattempo, era stato trasportato per essere medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dove gli è stato riscontrato un politrauma con lacerazione splenica e trauma del collo, guaribile in oltre 20 giorni.

L’immediata predisposizione di una fulminea attività di ricerca, tramite analisi dei filmati di alcune ditte circostanti e dei circuiti di video sorveglianza comunale, nonché la testimonianza di una pluralità di persone, da parte dei militari operanti ha consentito di giungere alla identificazione del fuggitivo ed alla fondata conclusione in ordine alla sua responsabilità.

L’uomo è stato così rintracciato e condotto presso gli Uffici della Compagnia dei Carabinieri di Bassano del Grappa per la redazione degli atti e per il conseguente ritiro della patente di guida ai fini della successiva sospensione da parte della Prefettura di Vicenza.

Ora, oltre al pagamento delle violazioni amministrative accertate, dovrà rispondere del reato di fuga in caso di incidente con danni alle persone - omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale, come previsto dagli artt. 189 co. 1-6 e 189 co. 1-7 del Codice della Strada.