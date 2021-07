Intrappolato nell'auto in fiamme, messo in salvo dalla polizia

Un anziano, verso le 17:50 di martedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, uscendo di strada autonomamente e rimanendo intrappolato all'interno dell'auto mentre questa prendeva fuoco. È avvenuto in strada Marosticana a Vicenza durante il violento acquazzone che ieri si è scatenato sulla città.

L'uomo, terrorizzato , è rimasto nell'abitacolo per proteggersi dalla pioggia ma gli agenti delle volanti, con la collaborazione di alcuni residenti, lo hanno estratto dalla vettura. Messo in sicurezza l'anziano, gli operatori si sono poi adoperati per spegnere l'incendio le cui fiamme minacciavano la sede stradale e le vicine abitazioni: con estintori e canne dell'acqua sono riusciti a domare l'incendio e a limitare i danni.

Per il conducente, raggiunto sul posto da alcuni familiari, nessuna conseguenza ma solo un grande spavento.