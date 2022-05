Resta intrappolato nel container per recuperare un quadro: "L'ho gettato per sbaglio e avevo paura di mia moglie"

Rischia una denuncia per essere entrato abusivamente nella ricicleria San Pio X di via Giuriato a Vicenza con lo scopo di recuperare un quadro che aveva gettato poco prima per errore in un container. Lo hanno scoperto perché, nel tentativo di recuperare l'oggetto, è rimasto intrappolato all'interno del cassone. Protagonista della vicenda, un 50enne di origini inglesi residente in città che sabato mattina si era recato al punto per la raccolta differenziata a buttare del materiale, tra cui, appunto, un dipinto che ha scaricato nel container del legno alto 2 metri.

L'uomo è poi tornato a casa ed è stato rimproverato dalla moglie per essersi liberato della tela, evidentemente per lei preziosa. E così, nel tardo pomeriggio, a ricicleria chiusa, è tornato in via Giuriato e ha scavalcato la recinzione per poi dirigersi verso il container. Dopo aver forzato l'apertura del cassone , il 50enne è quindi entrato all'interno per cercare il quadro quando, all'improvviso, il coperchio si è chiuso sopra di lui. Colto dal panico, il malcapitato si è messo a gridare ed è stato sentito da alcuni passanti che hanno avvisato la polizia locale, nel frattempo chiamata con il cellulare anche dallo stesso protagonista della disavventura.

Sul posto, oltre agli agenti del comando di Soccorso Soccorsetto, sono arrivati i vigili del fuoco e i responsabili dell'ecocentro che hanno liberato l'uomo azionando il meccanismo di sollevamento del coperchio. "Avevo più paura di moglie che non di entrare nel cassonetto", ha poi dichiarato il 50enne il quale è alla fine tornato a casa dalla consorte con il quadro sottobraccio e fortunatamente senza nessuna ferita. Nessun danno nemmeno alla struttura anche se l'Aim-Agsm sta ora valutando se sporgere denuncia per l'ingresso abusivo.