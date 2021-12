Infortuni sulla neve: doppio intervento del Soccorso alpino

Domenica mattina intorno alle 11.30 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un escursionista che si era sentito poco bene, mentre stava camminando con le ciaspe assieme alla moglie nella zona di Cima Ekar.

Una squadra, avendo indicazioni sommarie, si è diretta a Malga Val Forbice, dove non ha trovato l'uomo - un 49enne di Thiene - per poi spostarsi a un chilometro di distanza sul sentiero che porta in località Turcio. Quando ancora i soccorritori lo stavano cercando, è arrivata la chiamata della moglie, che li informava che la coppia aveva raggiunto la macchina in autonomia e l'allarme è rientrato.

Attorno alle 13, la squadra è stata dirottata a Campo Mulo per un fondista che era caduto e lamentava dolori alla spalla. Con due motoslitte, i soccorritori si sono spostati in prossimità delle piste da fondo, in località Rifugio Adriana/Malga Moline, finché non hanno trovato il ragazzo che era con altre persone. Caricato a bordo, lo hanno trasportato a Campo Mulo per affidarlo all'ambulanza.