In tre si fanno male sulla neve, pomeriggio movimentato a Campomulo

Un pomeriggio intenso. Attorno alle 14.30 di oggi, martedì 27 dicembre, il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato dalla Centrale del 118, per un fondista che non riusciva più a proseguire per problemi a una gamba nella zona di Malga Moline, a una quindicina di chilometri dal Centro fondo Campomulo, nel comune di Gallio.

Due squadre con motoslitta al seguito hanno raggiunto il Centro fondo in concomitanza con l'arrivo di un'ambulanza, chiamata per un uomo travolto da un bob nello spazio dedicato, ed è stato chiesto ai soccorritori supporto anche in questo intervento. Una squadra è quindi partita per Malga Moline, l'altra ha aiutato il personale sanitario a trasportare l'uomo investito, che lamentava dolori alla testa e in altre parti del corpo. Giunti dallo sciatore di fondo, un 66enne di Bassano del Grappa, i soccorritori lo hanno caricato sul mezzo.

Mentre tornavano verso il Centro fondo si sono imbattuti in una fondista che era caduta e aveva sbattuto spalla e gamba. La squadra ha quindi provveduto anche al recupero della 21enne di San Donà di Piave. Accompagnati a Campomulo, entrambi gli sciatori sono poi rientrati con i propri mezzi.