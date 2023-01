Notte di San Silvestro, botti e incendi: 7 interventi nel Vicentino

La notte che di fatto ha salutato il 2022 ha portato gli uomini del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza ad effettuare 7 interventi, la gran parte hanno riguardato incendi di cassonetti e cumuli di rifiuti.

Per quanto riguarda invece gli incidenti a seguito dell'esplosione dei botti, viene segnalato un minore trasportato all'ospedale di Santorso con una ferita agli occhi; la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Un accesso per lievi ustioni al pronto soccorso di Vicenza ha invece interessato un uomo residente in provincia.

A livello regionale si contano invece 51 interventi dei Vigili del fuoco, esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Ai 7 di Vicenza si aggiungono quindi i 22 di Venezia, 9 a Padova e Verona, 2 a Belluno e Rovigo, nessuno a Treviso.