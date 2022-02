Nella fabbrica chiusa con il "fumo", sorpresi dai carabinieri si giustificano: "Facciamo speleologia urbana"

Nel pomeriggio di sabato 22 gennaio alla centrale operativa del 112 di Thiene è arrivata una segnalazione: “…ci sono degli intrusi nello stabile in disuso della ex distilleria Zanin”. La pattuglia, arrivata sul posto, ha notato un’auto - senza nessuno a bordo - fuori dal fabbricato. Una volta entrati all’interno dello stabile con l’aiuto del proprietario, i carabinieri hanno sorpreso due giovani ventenni, uno di Piovene e l’altro di Santorso, che hanno giustificato la loro infiltrazione nell’ex distilleria, ben chiusa da cancellate e lucchetti, affermando che stavano praticando l’urban exploration (speleologia urbana n.d.r.), fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni.

I carabinieri, non soddisfatti delle spiegazioni addotte dai due amici che nel frattempo avevano dimostrato un certo nervosismo durante il controllo, hanno perquisito e trovato addosso a ognuno di loro diversi involucri in cellophane al cui interno erano già confezionate dosi di hashish e marjuana pronta all’uso, dal peso complessivo di sessanta grammi. La coppia di ventenni è stata quindi denunciata in stato di libertà alla procura di Vicenza per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. La droga è stata invece sequestrata e custodita in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

Dopo la denuncia alla procura, i due sono anche stati segnalati all’ufficio misure prevenzione della questura di Vicenza, che ha emesso a loro carico il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Zugliano e l’avviso orale, provvedimento con il quale il questore competente per la residenza degli interessati, diffida i soggetti, ritenuti socialmente pericolosi, invitandoli a mantenere una condotta conforme alla legge.