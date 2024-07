Interdittiva antimafia per la Czeta? Il Tar deciderà nel 2025

È cominciato ieri 11 maggio a Venezia il procedimento davanti al Tar veneto terminato il quale la magistratura amministrativa è chiamata a confermare o a far decadere l'interdittiva antimafia della prefettura di Vicenza che aveva colpito la Czeta, ditta con sede nella città palladiana e operante nel settore dei subappalti, in primis pubblici, della igiene ambientale. A renderlo noto è il presidente della stessa Czeta Giovanni Mainolfi in una nota redatta ieri. L'efficacia della interdittiva peraltro era già stata messa in ghiacciaia a fine maggio con una sospensiva del Tar, in attesa del giudizio di merito: la cui udienza, sempre stando alla nota redatta da Mainolfi, ieri è stata fissata per il 29 gennaio 2025. Da settimane il caso Czeta, innescato dal provvedimento uscito da palazzo Volpe (in foto la sede della prefettura berica), sta animando il dibattito pubblico, specie nel Vicentino e nel Casertano, dove la società è molto conosciuta.