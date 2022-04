Offese via social alla Polizia, denunciato 52enne vicentino

L'8 febbraio scorso, sulla pagina Facebook di un noto giornale vicentino, venne condiviso un post contenente un articolo che dava notizia di un provvedimento emesso dal questore di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di una persona che aveva creato problemi di Ordine pubblico. Tra i vari commenti spiccava quello inserito da un soggetto poi denunciato, contenente considerazioni gravemente ingiuriose e lesive del prestigio, del decoro e dell’onore della Polizia di Stato; pertanto, ottenuti i necessari riscontri probatori, l’uomo, un 52enne vicentino, è stato quindi identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di vilipendio delle istituzioni a mezzo social

“Il grave errore che compiono questi soggetti è quello di ritenere che ciò che viene detto e scritto sui social networks non abbia ripercussioni, considerando erroneamente la realtà virtuale come una sorta di “zona franca” ove è lecito porre in essere qualsiasi tipologia di condotta – ha tenuto a precisare il questore Sartori –. Questi spazi virtuali, invece, sono del tutto assimilati al contesto reale per quanto attiene, nello specifico, alle conseguenze di carattere giudiziario che derivano da comportamenti illeciti”.