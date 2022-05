Insulti su Facebook ai carabinieri, denunciato 42enne

I carabinieri della tenenza di Dueville hanno denunciato in stato di libertà M.C. un quarantaduenne residente a Gambellara per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, aggravato dalla diffamazione a mezzo stampa. I fatti risalgono al 22 marzo scorso quando sulla pagina Facebook de “Il Giornale di Vicenza” venne pubblicata la notizia relativa ai controlli effettuati dai carabinieri in alcuni bar della zona con particolare riferimento al rispetto delle normative vigenti anti-covid.

I militari hanno notato tra i commenti apparsi sotto al post che un lettore, al posto di limitarsi ad esprimere il suo eventuale e legittimo dissenso, aveva invece attribuito epiteti offensivi e denigratori nei confronti delle istituzioni dello Stato, in particolar modo verso i carabinieri e i suoi appartenenti.

In breve tempo i militari, avvalendosi della collaborazione dei colleghi della stazione di Montebello Vicentino sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del commento offensivo, che nel frattempo era stato rimosso, e ora la sua posizione è rimessa al vaglio dell’autorità giudiziaria di Vicenza.