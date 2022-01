I finanzieri chiedono il green pass al bar, un cliente li insulta: multato e denunciato

Nei guai il cliente di un locale dell'Altopiano, denunciato nei giorni scorsi dai finanzieri per oltraggio a pubblico ufficiale e e rifiuto di fornire le proprie generalità. I militari hanno eseguito un controllo all’interno di un bar di Asiago, accertando la presenza di una persona priva del green pass necessario per poter consumare cibi e bevande all’interno di un esercizio aperto al pubblico. Inoltre, i finanzieri hanno rilevato la presenza di un minore intento a consumare una bevanda alcolica venduta dal personale dell’esercizio commerciale.

Nel corso dell'intervento, un avventore presente all’interno del locale, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a dare in escandescenze e a inveire contro gli operanti, oltraggiandoli, rifiutando di fornire le proprie generalità e creando scompiglio all’interno dell’esercizio pubblico dove, data l’ora serale, erano presenti numerosi clienti.

All’esito dell’attività ispettiva, sono state irrogate due sanzioni amministrative al gestore dell’attività commerciale per l’omesso controllo della certificazione verde COVID-19 e per la somministrazione di bevande alcoliche a minori e una sanzione amministrativa in capo al cliente che si trovava seduto all’interno dell’esercizio commerciale senza possedere la certificazione verde COVID-19.

Nei confronti dall’avventore che ha dato in escandescenze, invece, i finanziari hanno proceduto alla denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità alla polizia giudiziaria.