Inseguimento a folle velocità: non si ferma all'alt e rischia di investire i carabinieri

Alla guida di una Bmw 520 ha cercato di sfuggire al controllo dei carabinieri rischiando di investirli e si è lanciato in una folle corsa inseguito dai militari. L'episodio è accaduto verso le 22 di domenica. Protagonista M.M., padovano di 44 anni residente a Montegalda che è stato fermato dopo un inseguimento a tutta velocità e denunciato per er guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era alla guida della vettura in via Del Commercio a Vicenza quando i militari lo hanno fermato per un controllo. Alla vista dei carabinieri il padovano piu' volte ha arrestato la marcia per poi ripartire rischiando di investire gli uomi dell'Arma avvicinatisi al veicolo per l'accertamento.

Subito dopo il 44enne ha ingranato la marcia per poi fuggire a velocita' elevata nelle vie cittadine e nelle vie del comune di Torri di Quartesolo. Dopo un lungo inseguimento, con il supporto di altra pattuglia carabinieri Setaf, è stato bloccato. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica e equilibrio instabile, ha rifiutato l'accertamento alcolemico. La patente di guida gia' scaduta è stata ritirata e l' auto, sprovvista di copertura assicurativa, posta sotto sequestro ai fini della confisca.