Inquinamento Miteni? «Provocato da una falla degli impianti»

«La barriera idraulica realizzata dalla Miteni» per contenere la contaminazione dei reflui prodotti dalla industria chimica trissinese «non ha mai funzionato», inoltre l'inquinamento da derivati del fluoro, i Pfas, causato dalla stessa Miteni, sarebbe stato provocato da una falla degli impianti. È quanto ha rivelato Alessandro Bizzotto, ex responsabile dei controlli di Arpav Vicenza, sentito oggi dalla corte d'assise berica nell'ambito del processo per l'inquinamento da Pfas addebitato proprio alla Miteni: un dramma ambientale che ha interessato tutto il Veneto centrale tra Veronese, Vicentino e Padovano. Questa almeno è la ricostruzione contenuta in una puntuale nota diffusa oggi 24 febbraio dai gestori del ciclo integrato dell'acqua dei territori interessati ossia Acquevenete, Acque del Chiampo, Acque veronesi e ViAcqua.



Gli imputati, si legge, sono quindici manager di Miteni spa, Icig e Mitsubishi Corporation, accusati a vario titolo di avvelenamento acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Le dichiarazioni di Bizzotto, si legge ancora, «arrivano in risposta alle domande del professor Angelo Merlin» che insieme agli avvocati Marco Tonellotto e Vittore d'Acquarone, rappresenta le società idriche Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Veronesi e Acquevenete costituitesi parti civili nel processo.



Ad ogni modo a far ribollire l'Ovest vicentino non ci sono solo le vicende penali della Miteni. Domani infatti, sempre al tribunale di Vicenza, ma in sede civile per vero (nel dettaglio si parla di giudice del lavoro), è prevista la prima udienza della causa che le tre sigle confederali del settore chimico Cgil-Filctem, Cisl-Femca e Uil-Uiltec hanno intentato contro la conceria TreEmme di Zermeghedo e contro la conceria Fratelli Stanghellini di Arzignano. Queste ultime, che respingono gli addebiti al mittente, vengono accusate di avere proposto, con successiva adozione, un contratto di lavoro ai propri dipendenti ben meno vantaggioso di quello in vigore in molte altre realtà e che fa capo, per quanto riguarda la parte datoriale ad Unic, una sigla presente da anni nel settore pelle e che è associata di Confindustria.



La novità introdotta alla TreEmme col supportoaveva mandato su tutte le furie la triplice che addirittura il 26 ottobre dell'anno scorso era scesa in strada per manifestare contro la TreEmme . I confederali reputano antisindacale e viziato da una serie di illiceità il percorso che ha portato alla adozione di quel contratto anche se hanno dovuto fronteggiare la durissima controffensiva del sindacato Fiadel che il 17 gennaio non solo aveva sparato a palle incatenate contro Unic e triplice, ma pure contro la giunta regionale veneta, accusata di aver preso le parti proprio della compagine confindustriale. Da domani inizia una battaglia in tribunale che, in primo grado, potrebbe essere risolta in un senso o nell'altro nel giro di un paio di mesi, vista la procedura d'urgenza cui la triplice ha fatto ricorso.