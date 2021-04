Ingoia 70 ovuli di ero e coca, pusher in manette

La prima reazione che ha avuto nel vedere la polizia avvicinarsi alla panchina dove era seduto è stata quella di ingoiare la droga che aveva in tasca. A finire in manette O.F., nigeriano classe 89, con analoghi e recenti precedenti di polizia, il quale ha anche opposto resistenza durante il tentativo degli agenti di impedirgli di ingoiare la sostanza stupefacente.

È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì a Campo Marzo a Vicenza. Gli agenti delle volanti, durante il servizio di perlustrazione, hanno notato l'uomo che armeggiava tra il terreno e le tasche del suo giaccone con fare sospetto. E così, tenendolo costantemente sotto controllo, i due equipaggi si sono lentamente avvicinati. E proprio mentre si avvicinavano al nigeriano questi, circondato ed impossibilitato ad allontanarsi, ha ingerito, con un gesto repentino, quasi tutti i pallini di droga che aveva con sé, pronti per essere smerciati. Due di questi gli sono caduti dalle mani ma gli altri, 68 ovuli, erano già nella trachea per poi finire nello stomaco.

L'uomo, una volta ammanettato, è stato tratto in arresto per resistenza e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato subito condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo dove è stato preso in carico dei sanitari che, sotto la costante vigilanza degli agenti, gli hanno somministrato i farmaci necessari per espellere gli ovuli. E' stato proprio lui, su richiesta degli operatori di polizia, a confessare di averne ingerito 19 grammi tra eroina e cocaina. Un cocktail letale di droga che, se fosse fuoriuscita dal cellophane termosaldato in cui era stata confezionata, una volta assorbita dall'organismo, avrebbe causato la morte dell'uomo.

Per lo spacciatore si sono aperte le porte del carcere di Vicenza dove è stato tradotto e posto a disposizione dell'utorità giudiziaria.