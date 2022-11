Infortunio sul lavoro, uomo in ospedale

Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre. Per cause ancora in corso di accertamento, all'interno di una fabbrica di Asiago un uomo avrebbe subito uno shock spinale. Il ferito dev’essere ancora valutato, per il momento le sue condizioni appaiono gravi.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Verona con l'elicottero del Suem. Al momento purtroppo non sono noti altri dettagli, nè le generalità dell'uomo.