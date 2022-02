Incidente in quota, runner scivola e si ferma a pochi metri dai laghi del Sillara

Scivola sul ghiaccio nella zona dei Laghi del Sillara mentre percorre un tratto di sentiero, necessario l'intervento del soccorso Alpino. Disavventura per un escursionista alle pendici del Monte Sillara, poco sopra la zona dei laghi. Si tratta di un runner vicentino di 30 anni.

Il giovane è scivolato per circa 50 metri, fermandosi a pochi metri dai laghi del Sillara, a un'altitudine di 1.800 metri. Il ragazzo, con numerosi traumi ed escoriazioni, è comunque riuscito a dare l'allarme. L'infortunio, dovuto a una caduta, ha reso necessario l'intervento dell'Elipavullo, atterrato sul posto con il personale sanitario delle squadre del soccorso alpino del Saer. Intanto tre squadre del soccorso alpino si sono messe in moto, avvertite come detto dallo stesso escursionista che ha riportato ferite di media gravità e un principio di ipotermia.

É stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza di Monchio.

fonte: Parmatoday