Scivola in passeggiata e si infortuna ad una gamba: soccorsa 55enne

Martedì, poco prima delle 18, il Soccorso alpino di Vicenza è intervenuto lungo la passeggiata SelvArt - Parco arte natura per una richiesta di soccorso di una 55enne vicentina con un sospetto trauma alla caviglia.

La donna, partita qualche ora prima da Roana assieme a un'amica per un'escursione, al momento di scendere dalla dorsale del Verena, sopra Mezzaselva, era infatti scivolata in un tratto scosceso, infangato dalle piogge, e aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amica aveva lanciato l'allarme, aiutata nella descrizione del luogo da un abitante del posto passato per caso e poi andato incontro in strada alla squadra. Cinque soccorritori si sono avvicinati in jeep per poi proseguire a piedi. Una volta raggiunta la donna, le hanno stabilizzato la gamba e, dopo averla imbarellata, l'hanno trasportata a monte per 300 metri su un sentiero e di seguito su una mulattiera fino all'ambulanza, partita poi in direzione dell'ospedale di Asiago.