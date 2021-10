Free climber vola in palestra roccia: 29enne in ospedale

Sabato mattina, intorno alle 11.30 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per un free climber volato in parete, mentre da secondo stava salendo una via nel settore Baby Circus e finito a terra.

Una squadra di 4 tecnici ha raggiunto l'infortunato, un 29enne padovano per dare supporto nelle operazioni all'elicottero di Verona emergenza, sopraggiunto nel frattempo. Spostato di qualche metro, dopo essere stato medicato e imbarellato per una probabile frattura al piede, il ragazzo è stato imbarcato e trasportato all'ospedale.