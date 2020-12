Uscita sulla neve sfortunata per una 50enne: il gestore del rifugio lancia l'allarme

Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle14, il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per una escursionista che si era fatta male, scivolando sulla neve mentre con il compagno scendeva verso Recoaro Mille.

A dare l'allarme il gestore del Rifugio Montefalcone, che stava passando con il gatto delle nevi nelle vicinanze della coppia ed era stato richiamato.

Una squadra si è avvicinata il più possibile in fuoristrada ed è poi salita a bordo del gatto delle nevi andatole incontro, per essere così portata rapidamente sul luogo dell'incidente. Prestate le prime cure alla donna, una 50enne di Schio, che aveva messo il piede in una buca riportando la sospetta frattura di una gamba, i cinque soccorritori la hanno poi caricata sul gatto delle nevi.

Il gestore del Rifugio ha quindi riaccompagnato soccorritori e infortunata fino alla jeep. Da lì, in accordo con la centrale del Suem, la donna è stata trasportata direttamente all'ospedale di Valdagno.