Tragedia sul lavoro, autista travolto dal muletto: muore 58enne vicentino

Tragico infortunio sul lavoro alla Ferroberica di via dell'Edilizia a Vicenza. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì. A perdere la vita un 58enne, dipendente di una ditta di Altavilla Vicentina è stato investito da un muletto in manovra, che stava caricando un mezzo per una consegna

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la polizia e lo Spisal ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il segretario generale della Fillea Cgil, Luca Rossi, chiamato dai lavoratori si è precipitato sul posto dell’infortunio mortale. “Prima di tutto esprimiamo la nostra solidarietà e le condoglianze alla famiglia del lavoratore deceduto, ma anche ai lavoratori di Ferroberica - affermano Giampaolo Zanni e Luca Rossi rispettivamente segretario generale della CGIL provinciale e segretario generale della Fillea vicentina -. Purtroppo un fatto così tragico risulta una sconfitta per tutti: per i lavoratori, per l’azienda, e per noi del sindacato. Ed è successo in una realtà, la Ferroberica, in cui siamo presenti e organizzati”.

“Riponiamo la massima fiducia nel lavoro degli inquirenti - continuano Zanni e Rossi - per individuare l’esatta dinamica dell’incidente. Purtroppo gli incidenti mortali sul lavoro non sono mai tragiche fatalità - sottolineano i due segretari - Sicuramente dobbiamo perseverare con il massimo impegno per la formazione nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro: quello che si fa non è mai abbastanza”.

Dalla Fillea fanno sapere che ora è il tempo del lutto. Nei prossimi giorni il caso sarà oggetto di un’assemblea dei circa 80 dipendenti di Ferroberica.

“Infine - affermano i segretari generali Zanni e Rossi - il tema sicurezza sul lavoro resta un’urgenza provinciale, visto che gli infortuni mortali non si sono fermati nemmeno con il calo produttivo dovuto al covid, come più volte comunicato anche al Prefetto, per chiedere un piano provinciale di interventi”.