Ancora una vittima sul posto di lavoro. L'infortunio mortale è avvenuto verso le 10 di venerdì 12 agosto in una conceria di via Galilei a Zermeghedo. Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem, i carabinieri e lo Spisal.

(Articolo in aggiornamento)