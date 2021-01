Scivola nella neve ghiacciata e finisce nella scarpata: bimbo in ospedale

Sabato mattina, intorno alle 11.20 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un bambino di 10 anni infortunatosi nella zona di Malga Pianeti, sul Monte Novegno. Il bambino, che si trovava con amici e familiari, era infatti scivolato sulla neve ghiacciata di una scarpata, fermandosi contro degli alberi.

Mentre una squadra era pronta all'imbarco per un eventuale supporto, l'eliambulanza di Verona emergenza si è portata sul luogo dell'incidente e ha sbarcato in hovering tecnico di elisoccorso ed equipe medica. Attrezzata con le corde la discesa lungo il pendio innevato, medico, infermiere e soccorritore sono scesi dal ragazzino, che aveva riportato probabili contusioni e lamentava dolori. Prestate le prime cure, l'infortunato è stato imbarellato e recuperato con il verricello, per essere trasportato all'ospedale di Santorso per le verifiche del caso.