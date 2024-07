Giovedì, intorno alle 13, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in uno stabilimento di Velo D'Astico, in via Pasin, per un operaio rimasto schiacciato da un muletto.

L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasporto all’ospedale San Bortolo di Vicenza con l'ausilio dell'elisoccorso.