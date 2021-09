Infortunio sul lavoro, elettricista perde l'equilibrio e fa un volo di 5 metri: è grave

Nella tarda mattinata di lunedì, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in zona industriale a Schio per un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un elettricista.

L'uomo, un 57enne del posto, per cause in corso di accertamento è caduto da un'altezza di 5 metri e dopo essere stato soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vicenza.