Infortunio sul lavoro, operaio rimane incastrato in un tornio: è grave

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì alla Reginato S.r.l. – Officine Meccaniche di Precisione in via Bodi, 46 a Cassola. Per motivi in corso di accertamento, un operaio è rimasto incastrato con un arto nel tornio sul quale stava lavorando.

L'infortunio è accaduto poco dopo le 9 e l'allarme è scattato immediatamente. L'uomo, del quale non sono ancora state date le generalità, è stato portato con un codice di alta gravità al San Bortolo di Vicenza. Ancora da stabilire la prognosi e la dinamica dell'incidente.

(Articolo in aggiornamento)