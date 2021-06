Grave infortunio sul lavoro, operaio colpito da una trave

L'uomo, un 43enne, è stato ricoverato in rianimazione al San Bortolo

Grave infortunio verso le 8:30 di martedì mattina in un cantiere di via Sila a Isola Vicentina. Un operaio di 43 anni è stato colpito in testa da una trave mentre era al lavoro. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il Suem 118, arrivato sul posto con un'ambulanza.

Viste le condizioni dell'infortunato, sul luogo è arrivato l'elisoccorso da Padova. Il 43enne è stato portato in condizioni critiche al San Bortolo di Vicenza con ricovero nel reparto rianimazione a causa di un grave trama cranico e facciale. La prognosi è per ora riservata.

La dinamica dell'incidente è sotto valutazione da parte dello Spisal.