Cade da sei metri, un operario finisce in ospedale

Un operaio di 40 anni è caduto da un'altezza di 6 metri mentre stava lavorando all'interno della conceria Norigen di via dell'Artigianato a Lonigo. L'infortuni sul lavoro è avvenuto nella mattinata di giovedì.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem che hanno stabilizzato l'uomo e portato in ospedale ad Arzignano in codice giallo con politraumatismi. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri e lo Spisal