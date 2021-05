Operaio cade dalla scala e fa un volo di 3 metri: elitrasportato d'urgenza in ospedale

Via Montello

Nella tarda mattinata di venerdì un 23enne, operaio specializzato di una ditta manutenzione è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni, il giovane era sopra ad una scala che stava lavorando all'insegna del supermercato Lidl quando, per cause in corso di accertamento, è caduto facendo un volo di 3 metri circa.

Il giovane subito soccorso dai sanitari è stato elitrasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa.