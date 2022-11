Cade dalla scala mentre fa le pulizie, ferito anche il collega

Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti a Dueville, in via Marosticana, per una caduta accidentale dalla scala che ha interessato due persone intente a fare le pulizie.

Da una prima ricostruzione dei fatti si è trattato di un infortunio sul lavoro in una trattoria. Una delle due persone è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i tecnici delle Spisal.