Infortuno sul lavoro, ferita giovane dipendente

L'incidente è avvenuto alla Dhl Supply Chain Italy di Isola Vicentina. I sindacati sottolineano ancora una volta la centralità del tema sicurezza per i lavoratori in un territorio come il Veneto dove gli infortuni sono aumentati del 20%

Nella mattinata di giovedì, una giovane lavoratrice occupata in attivita? di imballaggio con contratto di somministrazione nell’impianto DHL Supply Chain Italy di Isola Vicentina, è rimasta vittima di un incidente sul lavoro che ha comportato anche l’intervento dei Vigili del fuoco oltre a quello dei sanitari del Suem 118.

Sull'accaduto sono intervenute le segreterie territoriali Filt Cgil, Nidil Cgil Fit Cisl, FeLSA Cisl Uiltrasporti e UilTemp VIcenza.

"Nei cantieri DHL Supply Chain della provincia di Vicenza - sottolineano in una nota - nel tempo sono state segnalate a piu? riprese le problematiche relative alla sicurezza e alla necessita? di prevedere congrui tempi di recupero psico fisico per tutti i lavoratori. In particolare, i lavoratori in somministrazione sono maggiormente impattati in quanto prestano attivita? prevalente durante i picchi di lavoro, quindi potenzialmente piu? esposti al rischio di infortunio".